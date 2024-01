Segunda edição do “Jovem do Futuro” já tem quase 1.500 inscrições. Nesta nova fase, cujas inscrições começaram no dia 8 de janeiro, a Prefeitura de Mossoró está disponibilizando mil novas vagas. As inscrições seguem até o dia 26 deste mês e podem ser realizadas através do site da PMM.

As inscrições para o programa “Jovem do Futuro”, que iniciaram na última segunda-feira (8), contabilizaram na sexta-feira (12) um total de 1.426 inscrições. Na sua primeira edição, mil adolescentes participaram e nesta segunda edição foram disponibilizadas mais mil vagas.

Cada participante do programa “Jovem do Futuro” receberá uma bolsa de estudo no valor de R$ 300,00 por quatro meses.

“Em três dias, temos 1.426 inscritos. Uma procura excepcional, que mostra a importância do programa e o quanto a população precisava de uma iniciativa dessa. Enquanto secretário da Semasc, sinto-me feliz pelo sucesso do programa e, acima de tudo, pela transformação na vida de tantos adolescentes e jovens do nosso município”, declarou o titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Erison Natécio.

As inscrições seguem até o dia 26 deste mês. Para participar do programa, os jovens devem atender aos seguintes requisitos: ter idade entre 15 e 18 anos no período de realização do curso; residir no município de Mossoró; estar regularmente matriculado e frequentando a rede pública de ensino municipal, estadual ou federal no município de Mossoró; possuir renda familiar per capita não superior a um salário-mínimo; a família estar inscrita no Cadastro Único do município, estando este atualizado; preencher corretamente o formulário de inscrição disponível em https://jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br; bem como comprovar corretamente as informações prestadas na inscrição. Os jovens que participaram do 'Jovem Futuro' no ano passado não poderão se inscrever nesta edição.

PROGRAMA PREMIADO

O programa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Mossoró e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O trabalho contemplado com o Selo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Selo ODS) na categoria Educação, edição 2023.

A cerimônia de entrega dos certificados acontecerá no mês de março, na cidade de São Paulo (SP). A honraria reconhece o impacto do projeto na sociedade e na formação de jovens.

“O Selo ODS é muito importante para o programa 'Jovem do Futuro' ao reconhecer o seu impacto na sociedade, sobretudo na construção do futuro dos nossos jovens por meio da educação. A Prefeitura de Mossoró, por intermédio da SEMASC, amplia o programa, com mais articulação, mais participação da sociedade e o retorno para nossa juventude é incalculável. Hoje podemos dizer que o “Jovem do Futuro” é o maior programa social da história do município de Mossoró e com reconhecimento nacional”, declarou o titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Erison Natécio.

Essa segunda edição do Selo ODS Educação contou com a participação de mais de 70 organizações cadastradas de 17 estados participantes. A Uern ficou entre as 39 organizações que cumpriram com todos os critérios estabelecidos.

O selo ODS EDU é uma certificação que estimulará a participação efetiva das instituições de ensino no alcance das metas da agenda 2030.

“Com muita alegria recebemos a notícia do selo ODS para o programa 'Jovem do Futuro'. Esse selo chancela a parceria de sucesso entre a Prefeitura Municipal de Mossoró e a Uern. Estamos seguindo de mãos dadas a nossa missão por meio da educação, oportunizando tantos jovens através da capacitação. Parabéns a todos os envolvidos, especialmente aos jovens do futuro que, com certeza, estão aproveitando bem essa formação humana — cidadã — técnica — empreendedora”, enfatizou a reitora da UERN, Cicília Maia.

O programa “Jovem do Futuro” se constitui em um conjunto de ações desenvolvidas pelo Município de Mossoró para garantir aos adolescentes mossoroenses formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo.