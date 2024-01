"A partir de hoje o centro de Mossoró será mais forte", diz Allyson sobre Centro Comercial

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta segunda-feira (15) a construção do Centro Comercial e reforma da Praça da Independência na rua Bezerra Mendes, bairro Centro. A Ordem de Serviço foi assinada pelo prefeito Allyson Bezerra. O projeto, que há décadas era esperado pela população, finalmente sairá do papel e trará benefícios para o comércio local, para a economia da região e resolverá de vez um problema histórico, proporcionando espaços adequados para os comerciantes ambulantes, desobstruindo as calçadas, o trânsito e com mais acessibilidade. O investimento do Município supera R$ 10,5 milhões, viabilizados por meio do programa “Mossoró Realiza”, com previsão de conclusão em 18 meses.

Durante seu discurso na cerimônia de assinatura de ordem de serviço, o prefeito Allyson Bezerra disse ainda que tem uma série de outras obras a serem iniciadas em 2024 e que pretende concluir o centro comercial no final deste ano.



"Temos uma série de outras obras que vamos iniciar. A obra do Centro Comercial está planejada para ser concluída em 18 meses, mas vamos trabalhar para concluir até o final do ano. Eu quero que as pessoas venham comprar no Centro de Mossoró, que os comerciantes possam aumentar suas vendas e à medida que fazemos o centro comercial, nós vamos iniciar a obra de acessibilidade do centro de Mossoró”, afirmou o prefeito.



O Centro Comercial terá 311 unidades de boxes, sendo dispostos em 15 (quinze) tipos de módulos distintos. Haverá também quatro boxes destinados ao comércio alimentício. Além destes, haverá: banheiros femininos e masculinos, contendo sanitários para pessoas com deficiência; despensa e área técnica; posto da Guarda Civil Municipal, contendo um setor administrativo, sala da GCM, informações turísticas, lavabo acessível e despensa; módulo de casa de lixo; bicicletário com 16 vagas; 20 de táxi; uma vaga para embarque e desembarque de passageiros usuários de carro por aplicativo; 34 vagas de moto; 5 vagas de motoboy; 17 vagas de mototáxi; paginação de piso intertravado; cobertura com estrutura metálica; e reforma da Praça da Independência.

“Nós definimos no final do ano passado um passo a passo de realocação dos comerciantes, de reorganização desse espaço da rua Bezerra Mendes, Praça da Independência e imediações do Mercado Central. Trabalhamos duro nas últimas semanas. Hoje, dia 15, assinada a Ordem de Serviço, começa a construção do Centro Comercial de Mossoró, que logo vai abrigar todos esses comerciantes ambulantes para trabalharem com conforto e qualidade no centro da cidade”, pontuou Frank Felizardo, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT).

Além disso, o projeto contemplará diversos elementos e mobiliários para promover a acessibilidade do Centro Comercial, como corrimões; guarda-corpos, piso tátil (emborrachado), piso não trepidante; rampas; desníveis; escadas, alturas e profundidades de bancadas adequadas, três lavabos acessíveis; além de dois convencionais e vagas de estacionamento acessíveis.



“Vai transformar a vida de muita gente, que esperavam há décadas, que já foram manipuladas para um lado, para o outro, e não tinham pra onde ir. E aqui estamos iniciando a construção de mais de 300 boxes. Fazendo essa obra para que realmente os ambulantes tenham um local digno para vender os seus produtos. Vamos desobstruir as calçadas da cidade para que seja mais acessível à população, para o idoso, para o cadeirante ter realmente acesso às lojas. Uma obra realmente que vai mudar a cara do centro da cidade de Mossoró. A praça que estava 100% obstruída será também completamente reformada”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

O diálogo entre a Prefeitura e os comerciantes ambulantes foi um marco em todo o processo, dá elaboração do projeto à realocação dos ambulantes. “Os camelôs estão muito felizes. Um diálogo muito bom da Prefeitura com a gente. O governo municipal escutou a associação. A gente fez mais de 14 reuniões para decidir a rua, o local que íamos ficar, o tamanho das bancas. Graças a Deus, foi muito importante a reunião com a Prefeitura”, enalteceu Abraão Lincoln, presidente da Associação dos Comerciantes Ambulantes de Mossoró.