MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 18/01/2024

MOSSORO

Prefeito Allyson anuncia início do processo para construir um novo estádio através de permuta e patrocínio de R$ 250 mil para Potiguar e Baraúnas

Em Campo, o Potiguar se atrapalha e perde de virada para o Baraúnas no primeiro potiba de 2024; polícia conteve torcidas uniformizadas

Idoso assistidos pelo CRAS do Costa e Silva fazem passeio até a Barragem Santa Cruz

Lojas do Mercado Público Central estão funcionando normalmente

Problemas eletromecânico no poço 22 deixa Urick Graff e Costa e Silva sem água, a exemplo do que já ocorre há mais de 30 dias com os bairros, Doze Anos, Nova Betânia, Aeroporto I e II, devido a problemas no poço 6

Inscrições para concurso público da Educação já estão abertas em Mossoró

Termina hoje a sequência de cirurgias na Operação Sorriso 2024

ESTADO

ALRN promulga lei que proíbe uso de smartphones em salas de aula

Lixo na praia é principal responsável pela morte de animais marinhos no RN

Operação fiscaliza mais de oito mil itens em lojas de material escolar no RN

Gargalheiras, em Acari, está com apenas 1% de sua capacidade de armazenamento; Itanás, em Caicó, também está quase seco

POLÍCIA

Mulher morre após cair de falésia em quadriciclo na praia de Pipa

Juíza de Execuções Penais foi conhecer plantio de cajueiro em Porto do Mangue feito com mudas produzidas na Penitenciária Mário Negócio, em Mossoró

NACIONAL

Sem revelar o valor que será investido, Petrobras informa que ampliação da Refinaria Abreu e Lima vai gerar 30 mil empregos e ampliar capacidade de refino de 100 mil para 260 mil barris

Governo vai revisar subsídio em tarifas de energia para aliviar conta de luz, informa Secretario da Fazenda

Lula suspende decreto de Bolsonaro que isentava líderes religiosos e igrejas de pagar impostos; pastores reagem dizendo que são vítimas de perseguição

Por determinação do STF, PF cumpre 10 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal; deputado Carlos Jordy, do PL, é um dos alvos investigação por suspeita de financiar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023