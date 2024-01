Inscrições no Concurso Público Nacional Unificado começa nesta sexta, 19. O certame vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. As inscrições ficarão abertas até o dia 09 de fevereiro de 2024 e poderão ser realizadas por meio do site do CPNU. Os editais também podem ser conferidos no mesmo endereço eletrônico. As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades brasileiras, distribuídas em todas as Unidades Federativas, com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos e dissertativas por área de atuação.

A taxa de inscrição será de R$ 60,00, para vagas de nível médio, e de R$ 90,00, para vagas de nível superior. Estão isentos desse pagamento os candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); aqueles que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como para os doadores de medula óssea.

Cronograma previsto para o Concurso Público Nacional Unificado

24/11/2023 – divulgação da banca

10/01/2024 – publicação do edital

19/01 a 09/02/2024 – inscrições

29/02/2024 – divulgação dos dados finais de inscrições

29/04/2024 – divulgação dos cartões de confirmação

05/05/2024 – aplicação das provas

03/06/2024 – divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30/07/2024 – divulgação final dos resultados

05/08/2024 – início da convocação para posse e cursos de formação