IMD abre 300 novas vagas pelo SiSU para Bacharelado em Tecnologia da Informação

Curso marcado pela flexibilidade de sua formação, o Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) do Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN) abriu, por mais um ano, 300 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). O prazo de inscrições começa na próxima segunda-feira (22), seguindo até o dia 25 de janeiro.

São 180 vagas para o período integral (matutino e vespertino) e 120 para o noturno. Podem se inscrever na seletiva apenas os candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), cuja última edição aconteceu em novembro de 2023.

O SiSU conduzirá a matrícula dos selecionados a partir do dia 1 de fevereiro. Cada candidato poderá optar, no sistema, por até duas opções de cursos em universidades públicas, indicando a ordem de preferência.

O ingresso no BTI por meio do SiSU é uma das três formas de entrar para a graduação do IMD. Atualmente, o Bacharelado está inserido no sistema de vagas residuais da UFRN – onde foram abertas 30 vagas na última seleção –, além de contar com um processo seletivo simplificado, reservado para alunos dos Cursos Técnicos em TI do Instituto.

Para as novas turmas decorrentes da seleção via SiSU, as aulas terão início no dia 26 de fevereiro, primeiro período letivo de 2024.

Curso

Com formato interdisciplinar, o Bacharelado em TI do IMD é um curso com currículo flexível de disciplinas – característica importante para estudantes que optam por compor sua formação segundo os próprios interesses profissionais.

Isso acontece por meio da possibilidade do aluno do BTI escolher, após cursar as disciplinas básicas, seguir sua formação a partir de “ênfases” ou escolher sua própria grade curricular, orientando-se, se preferir, por diferentes “áreas do conhecimento”.

No primeiro caso, as opções são Computação ou Desenvolvimento de Software. Já as áreas do conhecimento trabalhadas nas disciplinas são oito: Inovação e Empreendedorismo; Informática Educacional; Internet das Coisas; Ciência de Dados; Produção de Jogos Digitais; Bioinformática; Inteligência Artificial e Sistemas de Informação de Gestão.

Mais informações sobre o BTI estão disponíveis na página do curso.