Dois jovens são baleados em comemoração da vitória do Baraúnas, em Mossoró. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (18). José Vanzeir Robson Sobrinho, de 25 anos, e outro jovem identificado com Victor, de 20 anos, estavam em uma residência, na Rua Herondina Cavalcante, no Dom Jaime câmara, juntamente com outros colegas, comemorando a vitória do Baraúnas sob o Potiguar, ocorrida na noite de ontem (17). Segundo informações da PM, quatro suspeitos chegaram ao local em um carro, já atirando em direção aos presentes. Os dois jovens foram socorridos para o HRTM. O estado de saúde deles é delicado.

Dois jovens foram alvejados a tiros na região da cabeça, na tarde desta quinta-feira (18). José Vanzeir Robson Sobrinho, de 25 anos, e outro jovem identificado com Victor, de 20 anos, estavam em uma residência, na Rua Herondina Cavalcante, no Dom Jaime câmara, juntamente com outros colegas, comemorando a vitória do Baraúnas sob o Potiguar, ocorrida na noite de ontem (17).

Segundo informações do sargento Morais, quatro suspeitos chegaram ao local em um carro, já atirando em direção aos presentes. Ainda de acordo com o PM, no local, as pessoas informaram que os jovens baleados não tinham envolvimento com ilícitos, eram considerados pessoas de boa índole.

Os dois feridos foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em ambulâncias do Samu. O estado de saúde deles é delicado.

O MOSSORÓ HOJE conversou com a enfermeira Virgínia Roque Magalhães, mãe de criação de José Vanzeir. Ela afirmou que o filho é um rapaz trabalhador e que apenas estava comemorando a vitória do seu time do coração.

Ainda segundo ela, o rapaz foi intubado e passará por exames no HRTM, para saber se precisará de cirurgia.

O MH não conseguiu contato com a família do jovem Victor. No entanto, amigos contaram que também é um rapaz trabalhador, estudioso e que faz faculdade de direito na Universidade Católica.

A polícia civil vai investigar o caso.





BARAÚNAS DECIDE BANIR TORCIDAS ORGANIZADAS

Desde a manhã desta quarta-feira (17), dia que ocorreu o clássico Potiba, em Mossoró, surgiram rumores de possíveis atentados promovidos por torcidas organizadas.

As forças de segurança que atuam no município fizeram uma verdadeira mobilização de guerra, com uma centena de policiais nas ruas para garantir a segurança dos torcedores e da população em geral. Chegaram, inclusive, a escoltar as torcidas organizadas, para evitar confrontos.

A mobilização deu certo, visto que não houve registro de grande problemas dentro ou fora do estádio, apenas uma prisão de quatro torcedores, portando objetos ilícitos.

No entanto, diante da ocorrência desta quinta-feira (18), que pode estar associada a rivalidade entre torcidas rivais, a Diretoria do Baraúnas decidiu banir duas das principais torcidas organizadas que acompanham o time: Fúria Jovem e Os Crânios.

Em nota, os dirigentes afirmaram que “diante de acontecimentos recorrentes de violência entre esses dois grupos, foi constatada a existência de interesses que não contribuem para o bem comum do Leão do Oeste”.

Veja a nota na íntegra abaixo:

A Diretoria da Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas comunica oficialmente o banimento das torcidas organizadas Fúria Jovem e Os Crânios.

Diante de acontecimentos recorrentes de violência entre esses dois grupos, foi constatada a existência de interesses que não contribuem para o bem comum do Leão do Oeste.

O rompimento de qualquer relação entre o Baraúnas e essas torcidas é por tempo indeterminado, incluindo ações judiciais contra tais grupos caso vinculem suas marcas à do Baraúnas em qualquer material.

Com essa decisão, está proibido o uso de quaisquer utensílios que representem ou façam alusão a esses dois grupos em jogos com mando de campo do Baraúnas, tais como camisas, faixas e bandeiras.

Qualquer pessoa que esteja utilizando algum utensílio desses grupos será barrada nos jogos realizados no estádio.

O Baraúnas já comunicou oficialmente esse posicionamento às forças de segurança e demais autoridades competentes, solicitando o reforço policial para garantir o cumprimento desta medida.

Estamos no estádio para apoiar o Baraúnas e incentivar a paz!"