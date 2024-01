Centrais do Cidadão do RN ampliam atendimento para emissão de novo RG

A ação será iniciada já neste final de semana, no sábado (20), com o atendimento em Natal, Parnamirim, Mossoró, Patu e Pau dos Ferros a partir das 8h da manhã. Segundo o Instituto Técnico-Científico de Perícia a medida foi adotada após o órgão identificar um grande aumento na procura do serviço nesses locais após o Rio Grande do Norte passar a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento unificado e gratuito visa substituir RGs estaduais, proporcionando um número único de identificação. A versão digital também será disponibilizada.