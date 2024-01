Técnicos ainda não conseguiram instalar o novo tomógrafo no Hospital Tarcísio Maia

O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a assessoria da Sesap nesta sexta- feira (19), que informou que a instalação segue o cronograma estabelecido pela pasta. A previsão inicial é de que o novo tomógrafo passe a funcionar dentro de até 20 dias úteis. “A sala está passando por adaptações físicas para retirada do tomógrafo antigo e instalação do novo equipamento. Segue o planejamento de instalá-lo até o fim do mês”, informou a Sesap. Os exames de tomografia sendo sendo realizados na Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) e no Hospital São Luiz.

O aparelho de tomografia do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, ainda não foi instalado. Um segundo equipamento foi adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) através de um investimento de R$ 1,1 milhão de recursos próprios, depois que o aparelho anterior apresentou problema e deixou de funcionar em outubro de 2023.

O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a assessoria da Sesap nesta sexta- feira (19), que informou que a instalação segue o cronograma estabelecido pela pasta. A previsão inicial é de que o novo tomógrafo passe a funcionar dentro de até 20 dias úteis.

“A sala está passando por adaptações físicas para retirada do tomógrafo antigo e instalação do novo equipamento. Segue o planejamento de instalá-lo até o fim do mês”, informou a Sesap.

O hospital é referência para casos de traumas e atende pessoas de 60 municípios do interior do Rio Grande do Norte. Segundo a Sesap, são realizadas, em média, 1.200 tomografias por mês.



Enquanto a instalação do tomógrafo não é finalizada, todas as tomografias, exames de urgência e emergência de traumas de crânio, seguem sendo realizados na Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) e no Hospital São Luiz.