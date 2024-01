PMM divulga calendário de pagamento do salários e do 13º dos servidores. O Decreto nº 6.999, publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM), estabelece como data de pagamento o último dia útil de cada mês. O documento destaca ainda que o pagamento do 13º salário dos servidores efetivos da Prefeitura de Mossoró será realizado no mês de aniversário e, dos demais servidores, efetuado até o dia 20 de dezembro deste ano; confira