Prevenção: canal dos Três Vinténs passa por serviço de limpeza. A ação faz parte do programa "Mossoró Limpa". De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), essa ação é essencial para preparar a cidade para o período de chuvas, visando evitar alagamentos e garantir a segurança e o bem-estar da população.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), através do programa "Mossoró Limpa", está realizando a limpeza do canal da comunidade Três Vintens, dando sequência ao cronograma de limpeza urbana dos canais.

Essa ação é essencial para preparar a cidade para o período de chuvas, visando evitar alagamentos e garantir a segurança e o bem-estar da população.

A limpeza dos canais é fundamental para garantir a boa vazão da água das chuvas, prevenindo enchentes e inundações. Além disso, a remoção de resíduos e entulhos contribui para a preservação do meio ambiente e melhoria na qualidade de vida dos moradores.

A Semurb reforça a importância da colaboração da população na manutenção da limpeza dos canais, evitando o descarte irregular de lixo e contribuindo para a preservação do ambiente urbano.

Com a realização da limpeza do canal do Três Vintens e demais canais da cidade, a Prefeitura de Mossoró reafirma o compromisso com a manutenção da infraestrutura urbana e o cuidado com o meio ambiente, buscando proporcionar uma cidade mais segura e sustentável para todos.