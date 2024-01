Entregador é morto por assaltantes no Portal das Thermas, em Mossoró-RN

Políciais militares teriam flagrado uma quadrilha assaltando residência no bairro e quando começou a troca de tiros, os ssaltantes tentaram fugir tomando de assalto a moto de Francisco Canuto, que teria se negado a entregar e sofrido 4 tiros.

O entregador Francisco Rêgo Canuto, de 41 anos, foi assassinado por um assaltante na noite deste sábado, 20, na região do Portal das Thermas, a oeste do Centro de Mossoró-RN.

Francisco Canuto, até pouco tempo, trabalhava como motorista de aplicativo, e percebeu que trabalhando de entregador, usando uma moto, dava para melhorar a renda da família.

Passou a fazer entregas para uma lanchonete na região do Abolição IV. Ao atender o chamado numa residência no Portal das Thermas, se deparou com assaltantes em fuga.

A Polícia Militar informou que havia uma quadrilha assaltando na região e GTO teria flagrado o crime. Para fugir, os assaltantes tentaram tomar a moto de Francisco Canuto.

Ainda conforme narra os policiais, a vítima tentou fugir na moto e sofreu quatro tiros. Não resistiu. O local foi isolado e a Polícia Civil e o ITEP foram acionados.