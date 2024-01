Ataques de piranhas preocupa prefeituras do Vale do Açu

Número de ocorrências de ataques de piranhas a banhistas e pescadores no rio Piranhas-Açu aumentou nos últimos anos. Em 2023, haviam sido registrados 18 casos. Só neste final de semana de 2024, foram 5 casos de piranhas mordendo dedos das mãos e dos pés de moradores do município de Pendências-RN. Prefeitura emitiu nota de alerta e sinalizou os balneários do rio Piranhas-Açu.

As prefeituras de Pendências e Alto do Rodrigues, na região do Vale do Açu, registraram um aumento preocupante no número de ataques de piranhas nos últimos anos.

Em 2023, foram registradas 18 ocorrências, onde piranhas atacaram dedos dos pés e das mãos de banhistas e também de pescadores, quando eles acessaram balneários nestas cidades.

Em Nota, após ataques neste sábado, na região do Porto de Carão, a Prefeitura de Pendências, divulgou alerta, recomendando a população para evitar entrar na água do rio.

Mesmo com o alerta, a Prefeitura informou que ocorreram outros ataques no domingo e já nesta segunda-feira, dia 22. Ao todo, já são 5 casos só neste final de semana.

“Nós já tomamos todas as medidas. Sinalizamos as áreas com placas indicativas, dizendo que aquela área está sujeita a ataques de piranhas”, informa a Prefeitura em Nota.

A Prefeitura do Município do Alto do Rodrigues, também cortado pelo rio Piranhas-Açu, informa que já faz alerta aos banhistas, assim como Pendências está fazendo.