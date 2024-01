Ataque de Piranha é registrado em mais uma cidade do RN

O caso aconteceu no dia 9 de janeiro na cidade de Assu, nas proximidades da comunidade Baviera, a secretária de Meio Ambiente do município, Maria Francymeire de Souza afirmou que essa foi a primeira vez em que um ataque de piranha foi registrado na região. A vítima foi uma professora que costumava frequentar o local. "A Prefeitura Municipal de Assu, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, vem informar que recebeu relato de ataques de piranhas nas margens do rio Açu, especificamente nas proximidades da comunidade Baviera. Pedimos aos frequentadores, por medidas de segurança, que evitem banhos no local", alertou a prefeitura de Assu em uma nota publicada nas redes sociais.

A Prefeitura de Assú pediu que frequentadores do rio Açu, nas proximidades da comunidade Baviera, evitem se banhar no local. O comunicado foi divulgado nessa terça-feira (23), dois dias após a Prefeitura de Pendências e Alto do Rodrigues tomarem a mesma medida.



