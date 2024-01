Mossoroense é aprovado em medicina na USP e opta por aguardar UFERSA

A incrível história do mossoroense Igor dos Santos Linhares, de 24 anos, que está entre os dez na lista do Curso de Medicina da USP, porém, prefere cursar Medicina na UFERSA, em Mossoró. Ele conta que a batalha para ingressar em medicina começou em 2018, quando cortou o joelho e recebeu um atendimento “gentil, atencioso, educado e respeitoso”. Quer ser pediatra e trabalhar no programa Saúde da Família. Veja como ele fez para conseguir média tão alta no Enem 2023/2024.

Rosto de adolescente, cabeça de adulto bem definida. Não parece, mas o mossoroense Igor dos Santos Linhares, têm 24 anos. Ele focou nos estudos e conseguiu média aritmética no ENEM (veja abaixo) suficiente para ser listado entre os dez aprovados no disputadíssimo Curso de Medicina da USP, em São Paulo.

Em entrevista exclusiva ao MOSSORÓ HOJE, Igor Linhares não se mostrou muito animado em se mudar para a terra da garoa. Disse que prefere cursar medicina na Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), em Mossoró-RN. “Quero ser pediatra”, revela Igor, que disse que está ansioso para conhecer o resultado na UFERSA.

Igor, que é filho Alberto Linhares Guimarães, com origens em Caraúbas-RN, e Francisca Irailde dos Santos, de Florânia-RN, na região Seridó, conta que concluiu o ensino médio, aos 16 anos, e, logo no primeiro ENEM, já conseguiu média para ingressar no ensino superior.

“No ensino médio, fui mediano. Eu assistia às aulas só para assistir mesmo. Ia mais socializar, ficar com os amigos. Estudava só para passar e passava”, admite Igor, lembrando que estudou no Colégio Universo, no Alto São Manoel, e depois no Ceamo, no Bom Jardim.

Aprovado para o Curso de Ciência e Tecnologia, da UFERSA, Igor Linhares disse que quando estava no segundo semestre, resolveu abandonar o curso. “Fiquei decepcionado com aquilo. Não era o que eu queria. Tinha muita física, matemática, cálculos”, disse ao MH.

Alguns meses após trancar o curso de Ciência e Tecnologia, precisamente no dia 24 de dezembro de 2017, Igor Linhares conta que sofreu um corte na altura do joelho e precisou de atendimento médico. Foi neste atendimento, que ele classifica como "gentil, atencioso, educado e respeitoso", que o fez decidir que queria ser médico.

Logo em 2018, já tentou, mas não conseguiu ingressar em medicina. A média dava para se matricular 7º lugar em Direito na UERN, porém, segundo ele, não era o projeto. No ano seguinte, se matriculou no Cursinho Radix, que fica na Av. Diocesana Padre Sátiro Cavalcante, perto da Concrete, no bairro Doze Anos.

Segundo o professor Hugo Gomes, Igor Linhares se destacou logo no início e foi promovido a monitor de turma com bolsa. Passou a apreender ensinando. Nesta mesma época, Igor lembra que aconteceu a primeira onda da pandemia da Covid-19, que lhe fez passar a pensar diferente como ser humano.

Ao contrário de muitos, disse que amadureceu a mente e alma. Cresceu. Passou a ficar mais tempo com os amigos, mesmo que online, apreendeu a tocar violão e passou a ler muito. Leu 32 livros. “Gosto José Saramago e estou começando a amar Machado de Assis”, conta, lembrando que leu "Dom Casmurro" e "O Alienista". Vou ler o restante da obra deste autor maravilhoso.

Mas as notas para ingressar no curso de medicina, não vieram nos anos de 2020, 2021 e 2022. Baixaram. Explicou que às vezes a prova do ENEM é aplicada num dia ruim para o aluno e às vezes o próprio tema da prova não encaixa. Não é o que foi estudado e nem de interesse do aluno.

Neste período de 3 anos, guiado pelas leituras, Igor Linhares disse que sentiu um amadurecimento incrível. Se tornou mais responsável, mais focado no seu objetivo, muito em função, da orientação que recebeu e ainda recebe do professor Hugo Gomes, assim como dos demais professores do Cursinho Radix.





No Enem 2023, para ingresso em 2024, disse que gostou muito do tema da Redação. Conseguiu 960 pontos. Sobre a redação, Igor Linhares disse que citou “Racismo Estrutural”, do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, e também a obra da médica Júlia Rocha, com título “Pacientes que curam”. “Ela é médica em Minas Gerais. É médica da família”, disse. Ainda segundo Igor, desta vez a prova pareceu boa e foi aplicada num dia que estava tranquilo, consciente e de mente aberta.

Também gostou de matemática, chegando a incrível média 910,2. Quase que atingiu nota máxima de 958,6, como ocorreu com a jovem estudante Maria Cecília, de 21 anos, também do Cursinho Radix. Igor disse que conseguiu notas ótimas nas outras disciplinas, ficando com uma média aritmética geral de 840.

Com esta nota, ele se inscreveu para ingresso no Curso de Medicina da USP, que tem metodologia própria de acesso, ao contrário das demais faculdades no País que usa o SISU. Igor dos Santos Linhares viu seu nome em décimo na lista de aprovados para medicina na USP. Comemorou. "Um resultado incrível", disse.

Entretanto, disse que não tem intenção de ir morar e estudar em São Paulo. Prefere morar com os pais em Mossoró e estudar na UFERSA. Aguarda o resultado, que deve sair nos próximos dias. “Ele vai estar entre os primeiros”, anima-se o professor Hugo Gomes.

Igor Linhares disse que em sua cabeça está bem definido. Quer e vai cursar medicina na UFERSA, vai se especializar em pediatria e quer trabalhar na área de saúde da família. Disse que vai atender as pessoas com mesma atenção e carinho que teve quando cortou o joelho.