As Tendências Tecnológicas Emergentes no Brasil e seu Impacto no Entretenimento Digital

As tendências tecnológicas costumam chegar rapidamente no Brasil. Isso acontece por conta da dimensão do país em comparação com outros países da América do Sul. Isto é, costumam fazer o Brasil como uma vitrine do mundo em relação ao uso de novas tecnologias.

Nos últimos anos, temos visto a chegada e o reposicionamento de marcas que até então estavam consolidadas no país. Entre os exemplos mais recentes, convém lembrar o caso da Microsoft, mais precisamente a sua divisão de videogames, o Xbox.

Até então um dos melhores consoles de nova geração sobre custo e benefício, o Xbox reajustou o preço do console Series S para mais de R$ 3.500 em 2023. Embora não claro, parece que a marca quer utilizar o Brasil como vitrine para a tecnologia de cloud gaming.

Hoje, preparamos esta reportagem sobre as novas tecnologias emergentes que desembarcam no Brasil, em especial as tecnologias que prometem impactar na forma em que encaramos o entretenimento. Para ter mais detalhes, veja a reportagem completa!

4 tendências tecnológicas que impactam o entretenimento

As tendências tecnológicas emergentes devem impactar primeiro o Brasil. Com dimensões continentais e mais de 200 milhões de habitantes, o país é perfeito para testes sobre o consumo e a taxa de aceitação de novas tecnologias. Abaixo, mencionamos as tecnologias que devem ser cada vez mais comuns!

1. Cassinos online

Com regulamentação já sancionada, os online slots Brasil devem ser cada vez mais populares nos próximos anos. Graças à regulamentação de apostas esportivas e também de caça-níqueis online, os usuários brasileiros terão mais facilidade nos próximos meses na hora de apostar.

Especialmente para os cassinos, essa tecnologia deve impactar positivamente em diferentes aspectos, principalmente no entretenimento. Com a possibilidade de apostar confortavelmente em casa, no trabalho ou nas idas e vindas diárias, o brasileiro se divertirá a qualquer momento.

2. Cloud gaming

Outro recurso que deverá crescer nos próximos meses no país é o cloud gaming. Com o já citado aumento do Xbox Series S, o console de nova geração mais barato passa a custar mais de R$ 3.500. Desta forma, a busca por novas formas de jogar pode ser fomentada.

Além dos planos de assinaturas para jogar via cloud, vale mencionar que as TVs novas e antigas da Samsung já recebem aplicativos de cloud gaming, como XCloud (game pass) e GeForce Now.

3. Streaming com cota de produção

Outro impacto positivo diz respeito ao streaming. Contudo, não só o investimento por parte dos streamings fomenta este mercado, como também as novas políticas públicas. Desta forma, muito provavelmente veremos mais desta tecnologia nos próximos meses.

O Projeto de Lei 8889/17 prevê que as empresas de streaming, como Netflix, Prime Vídeo, Apple TV, Max e mais, invistam ao menos 4% do faturamento bruto anual em produções nacionais, como filmes e séries. Essa obrigação pode reverberar positivamente, trazendo mais opções de entretenimento aos brasileiros.

4. Tecnologia 5G

O leilão da operação da tecnologia de telecomunicação 5G aconteceu em 2021. De lá até aqui, as empresas investem na ampliação e evolução da internet móvel no país. Até o momento, apenas grandes metrópoles têm o 5G disponível, mas isso deve mudar até o fim de 2024.

Com acesso à tecnologia emergente 5G, é possível utilizar a internet sem limitação. Ou seja, o entretenimento não ficará mais limitado ao alcance do WiFi!

Por que as tecnologias emergentes aparecem primeiro no Brasil?





Fonte: Unsplash

O Brasil é a principal economia da América do Sul e quase sempre se posiciona à frente dos países latino americanos. Somando a essa postura de liderança, há ainda as dimensões favoráveis ao país, tendo mais de 200 milhões de habitantes e sendo o maior país da América do Sul.

Com isso, muitas empresas optam por trazer novas tecnologias para investir primeiramente no Brasil. Caso faça sucesso, depois a tecnologia passa a surgir em outros países. Isso possivelmente se repetirá com algumas tecnologias mencionadas em nossa lista, como cloud gaming e cassinos online.

Por fim, vale a pena citar também a conectividade dos jovens brasileiros. Hoje, o Brasil está entre os maiores consumidores de redes sociais, acompanhando tendências e comentando sobre novas tecnologias.

Os impactos vão além

Um traço em comum das tecnologias emergentes é a acessibilidade. Com a entrada de novas tecnologias acessíveis, muito provavelmente a qualidade de vida melhorará por conta da ampliação do impacto do entretenimento digital.

A exemplo, se os videogames são caros, a tecnologia de cloud gaming passa a ser bem mais acessível, solicitando apenas uma assinatura mensal. Se antes os cassinos estavam disponíveis apenas em países turísticos, hoje os brasileiros apostam com a palma da mão. Todos esses exemplos democratizam o acesso ao entretenimento.