Centro de testagem de máquinas agrícolas será inaugurado nesta sexta (02), em Apodi

A governadora Fátima Bezerra e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, participam nesta sexta-feira (02), em Apodi, da inauguração de um centro de testagem de máquinas agrícolas. Os equipamentos foram doados por empresas chinesas. A iniciativa encerra a programação da Parceria Brasil-China, evento que envolve seminários e capacitações voltadas para a modernização da agricultura familiar.





O centro de testagem foi criado a partir de uma parceria entre Governo do Estado, Consórcio Nordeste, Universidade Agrícola da China (UAC), Instituto Internacional Para Cooperação Popular (IAPC – BAOBAB) e indústrias chinesas. A ação, que acontece às 15h, na Comunidade Baixa Fechada, em Apodi, tem por objetivo o avanço da agricultura familiar e promover qualidade de vida ao trabalhador rural.





O centro de testagem em Apodi vai receber mais de 30 máquinas. Os equipamentos serão utilizados por pequenos produtores agrícolas pelo período mínimo de um ano. A iniciativa deve beneficiar cerca de 150 famílias.





O encerramento da programação da Parceria Brasil-China também terá a presença de uma comitiva chinesa. O grupo é formado por pesquisadores e empresários da área de implementos agrícolas. A comitiva está visitando cidades potiguares desde o último dia 25.





A visita busca aprofundar a cooperação entre os dois países no campo da ciência e tecnologia da mecanização da agricultura familiar e promover intercâmbio tecnológico e produtivo com o Brasil. Uma das metas da parceria é aumentar a produção potiguar de milho e arroz em pelo menos 20%.