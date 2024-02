Governadora e ministro do Desenvolvimento Agrário inauguram centro de testagem de máquinas agrícolas em Apodi

Ao todo, o Centro de Testagem de equipamentos agrícolas vai receber 30 equipamentos, desenvolvidos pela indústria chinesa, especificamente para a produção agrícola de pequenos produtores rurais. Em Apodi, cerca de 150 familias terão acesso aos equipamentos. Esperam aumentar a produção do milho e do arroz em 20% com o incremento dos novos equipamentos na preparação da terra, no cultivo da lavoura e também na colheita.