Bloco Alô Frida realizará o primeiro encontro de bonecos gigantes de Mossoró

O bloco feminista Alô Frida, de Mossoró, em sua 10ª edição, fará algo inédito na quinta (08), a partir das 19h, na Praça de Convivência da cidade: o primeiro encontro de bonecas e bonecos gigantes do carnaval mossoroense.



Desde 2017, o bloco sai às ruas com a Frida gigante, em referência ao carnaval popular de rua que, atualmente, sobrevive sem nenhum apoio ou fomento do poder municipal. “São dez anos que o Alô Frida ocupa os bairros, ruas e avenidas de Mossoró com uma folia popular sem machismo, sem racismo e sem lgbtfobia. Tenho certeza que o encontro de bonecos será mais um momento marcante. Reunir a Frida aos outros bonecos e bonecas é dar visibilidade e chamar atenção para a história e a cultura que resiste nos bairros da nossa cidade.”, é o que diz Pluvia Oliveira, organizadora do Alô Frida.



As bonecas Maria Espaia Brasa do bairro Santo Antônio; Mamãe Dolores da Baixinha; a La Ursa LGBTI+ e também o Sapo da Lagoa do Mato; e até Paulo Freire do Sinte confirmaram presença.



O bloco saíra na quinta 08/02 a partir das 19h, no Boteco do China, na praça de convivência, e vai circular com a troça Pode Inté For, Cabocla de Jurema e finalizará com show da cantora Renata Falcão.



O bloco é gratuito e aberto ao público geral graças a apoios importantes como a Potigás via edital “Natural como fazer o bem”; Governo do RN, Secretaria de Cultura RN e Fundação José Augusto através da Lei Câmara Cascudo; da deputada estadual Isolda Dantas; Pluvia Oliveira⁩; Centro Feminista 8 de Março; Marcha Mundial das Mulheres; Monxorós e Boteco do China.



Quem quiser pode adquirir camisetas e pochete do bloco com Juçara pelo 84988801250.