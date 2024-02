Cantor Raí Saia Rodada anima os foliões no domingo de carnaval em Tibau

O cantor Raí Saia Rodada puxará o trio elétrico, no domingo de carnaval, dia 11, em Tibau, que é o maior carnaval do litoral potiguar. Nas suas redes sociais, o cantor convidou a comunidade de Tibau e arredores.



A energia e carisma no convite, divulgado nesta quarta-feira (31) é resultado da experiência com a energia e o calor, que o cantor de Umarizal já presenciou na cidade, ao comparecer pela última vez, em 2020, para o carnaval. E ele anuncia que este ano a festa será além da maior, a melhor da região.



Raí também esteve na programação das maiores e mais tradicionais festividades do Rio Grande do Norte, desde o carnaval até o também esperado São João, a sua presença no evento carnavalesco deste ano não deixa dúvidas da grande expectativa.



A programação completa do Carnaval de Tibau 2024 já foi divulgada e pode ser conferida no site oficial da Prefeitura Municipal de Tibau e também nas redes sociais.