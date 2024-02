Stédile anuncia montadora de tratores em Mossoró e Isolda Dantas comemora

Em discurso nas margens da Lagoa do Apodi-RN, o lider do MST João Pedro Stédili anunciou que será instalado em Mossoró uma montadora de tratores pequenos para a Agricultura Familiar no Brasil.

O incremento deste tipo de equipamento na produção familiar, vai baratear a mão de obra para preparar a terra, plantar e colher, fazendo com que os legumes, verduras e frutas cheguem ao mercado por preço mais acessível.





Outro grande benefício das máquinas é que elas vão substituir a mão de obra que sumiu do campo, com as famílias migrando para os grandes centros urbanos. Com a chegada desta tecnologia, é bem provável que o agricultor que saiu do campo para viver nas periferias das cidades, volte para produzir na zona rural.

O discurso foi durante a visita da comitiva chinesa, para o lançamento da Unidade demonstrativa Brasil-China de Cooperação em Desenvolvimento Agrícola, em Apodi. A deputada estadual Isolda Dantas fala da articulação junto à parceria sino-brasileira para a instalação de uma fábrica chinesa de pequenos tratores para Mossoró.

A parceria sino brasileira para mecanização agrícola do nordeste que, atualmente, possui apenas 3% de mecanização da agricultura familiar, vem acontecendo por meio do diálogo do governo federal junto à governadora Fátima, Consórcio Nordeste, movimentos sociais como o MST.

Mais de 30 máquinas foram doadas para agricultoras e agricultoras de Apodi, onde está instalada a Unidade Demonstrativa para estruturar o processo de mecanização agrícola que se estenderá para todo o Nordeste.

Além da testagem e adaptação das máquinas, alguns outros investimentos serão feitos, entre eles, a instalação de fábricas para produção de equipamentos para a mecanização. Uma das fábricas será instalada em Mossoró: “é uma cidade estratégica para toda a região. Essa parceria acontece para dar respostas à muitas lutas do povo de Apodi, do RN e todo o nordeste e eu fico muito feliz de fazer parte dessa conquista para nossa cidade e toda a região”, explica Isolda.

A instalação da fábrica chinesa em Mossoró é considerada um passo importante para quem produz, para gerar emprego e fortalecer a agricultura familiar e economia potiguar.