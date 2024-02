Estudante de Libras na UFERSA ganha 19 medalhas em competições oficiais de Karatê somente em 2023

Aparecida Luana Rodrigues, natural de Currais Novos-RN e residente no Campus da UFERSA em Caraúbas-RN, se prepara e, ao mesmo tempo, busca patrocínio, para competir no Campeonato Mundial de Karatê de 21 e 24 de março, na ilha de Malta, na Europa. A estudante diz que conheceu o Sensei Auzônio após uma briga na escola. No ringue, Aparecida conquistou mais de 50 medalhas e trouféus, sendo 19 só neste ano de 2023, em competições oficiais em território nacional. Para falar com ela ou enviar um Pix de apoio 84 99708-2365 Foto: Vitória Job

“Estou muito feliz por ser nordestina e poder representar o nosso país pela primeira ver em um campeonato mundial”, conta ela, que nasceu no município de Currais Novos e atualmente mora na residência universitária do campus de Caraúbas, onde faz o sexto semestre da graduação. “Buscarei dar meu melhor e trazer título para nosso pais”, complementa.

O primeiro contato com o Karatê aconteceu em 2009. “Após uma briga na escola, conheci sensei Auzônio”, lembra Aparecida. “Como não tinha condições de pagar as aulas, ganhei bolsa e treinei até 2011. Mas, na época, o preconceito era grande por eu ser mulher e lutar. Então eu acabei parando e só retornei em 2017, continuando até agora”.

A vida acadêmica iniciada há mais de três anos não atrapalhou a rotina de treinos e competições. No total, Aparecida Luana já recebeu 51 medalhas 3 troféus, além do título de Campeã Brasileira de Karatê.

Por ser de família carente e filha de mãe solo, o suporte oferecido pela universidade por meio da residência universitária, a participação em projetos e a concessão de bolsas foram essenciais para a permanência dela no campus de Caraúbas.

“A Ufersa surgiu na minha vida como uma oportunidade única para cursar a graduação em uma área que eu sempre gostei, que é a Libras”, afirma Aparecida, que pensa em se dedicar a projetos de promoção do esporte e da educação depois de formada. “Também penso em me profissionalizar mais para no futuro retornar à instituição como professora de Libras”, projeta.





Campanha

Por não contar com patrocínio, Aparecida Luana vem coletando doações para viabilizar sua participação no Campeonato Mundial de Karatê. Além de transferências via PIX, por meio da chave 84 99708-2365, ela também preparou uma campanha online que pode ser conferida aqui . Mais informações sobre a campanha e sobre a carreira da atleta podem ser conferidas no perfil @luana_atleta1 do Instagram.

Depois de conquistar 19 medalhas em competições oficiais de Karatê somente em 2023, a estudante do curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa), Aparecida Luana Rodrigues, se prepara para o maior desafio da sua carreira de competidora. Entre os dias 21 e 24 de março, o Campeonato Mundial de Karatê será realizado no país europeu de Malta e Aparecida foi uma das atletas selecionadas para o evento.