MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/02/2024

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

POLÍCIA

Cinegrafista é morto a tiros em via pública em Mossoró

MOSSORO

Mossoró terá Centro Internacional de Inovação Tecnológica e Mecanização da Agricultura Familiar através de Parceria da UERN com a Universidade Agrícola da China

Prefeitura Municipal de Mossoró forma a primeira turma do programa “Jovem do Futuro”

Mossoró já emitiu mais de 2.700 novas carteiras de identidade; veja como fazer o documento

Hemocentro de Mossoró inicia campanha para doação de sangue durante período carnavalesco

Estudante de Libras na UFERSA ganha 19 medalhas em competições oficiais de Karatê somente em 2023

Secretário de Planejamento e a de Projetos Estratégicos fala da importância da parceria estabelecida com as universidades para elaborar grandes projetos, como a despoluição e urbanização do rio Mossoró

Bloco Alô Frida realizará o primeiro encontro de bonecos gigantes de Mossoró

João Pedro Stédile anuncia montadora de tratores em Mossoró e Isolda Dantas comemora articulação para que o projeto acontecesse

Esperamos voltar aqui no final do ano, com o presidente, para finalizar o processo de titularização dos assentamentos da Maísa, diz Paulo Teixeira

Entrega de 50 títulos regularização fundiária no assentamento Maísa, encerra agenda da Governadora Fatima Bezerra em Mossoró

Termina hoje as inscrições para o Concurso da Saúde, em Mossoró

Preço da gasolina passa de 6,20 em Mossoró-RN

ESTADO

Um marco no RN: Agricultura Familiar ganha impulso com mecanização

Estudante de Libras da UFERSA pede ajuda para participar do Campeonato Mundial de Karetê na ilha de Malta, no continente Europeu

Quedas de energia afetam Pau dos Ferros e cidades vizinhas no Alto Oeste do Rio Grande do Norte

Prefeitura de Umarizal conclui nesta segunda-feira a perfuração de quinze poços na zona rural do município

Governadora Fátima Bezerra fará leitura de mensagem à Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (5), a partir das 9 horas

NACIONAL

INSS convoca 4,3 milhões de pessoas para fazer prova de vida anual

Acordo Mercosul-União Europeia é uma ameaça a indústria e agricultura familiar brasileira, afirma João Pedro Stédile

Com Jean Paul Prates, Petrobras continua batendo recordes em valor de mercado, chegando a passar de 550 bilhões