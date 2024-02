Prefeito anuncia publicação de editais dos concursos da Procuradoria e Fazenda

Segundo Allyson Bezerra, os editais dos certames serão publicados depois do carnaval. As vagas para a Procuradoria serão para os cargos de Procurador e Analista Jurídico. Já na Secretaria da Fazenda, as vagas ofertadas são para Auditor Fiscal e Analista. As provas serão realizadas em dois domingos, de forma separada, oportunizando que os candidatos se candidatem a mais de um cargo.