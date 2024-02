Prefeitura de Governador inaugura passagem molhada do “Riacho do Corte do Inglês”

A gestão municipal investiu R$ 125.899,45 em recursos próprios para realizar um sonho antigo das famílias que vivem na zona oeste. “Há quantos e quantos anos este era um desejo de todas as famílias que vivem na zona oeste do nosso município. Sonho que agora, através do nosso trabalho, deixa de ser sonho e passa a ser realidade.”, destacou Dr. Artur Vale.

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado inaugurou, nessa segunda-feira (05), a passagem molhada do “Riacho do Corte do inglês”, no Projeto de Assentamento Chico Rêgo, na zona rural do município.

A solenidade foi realizada no próprio local e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; da vice-prefeita Débora Trigueiro; da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Lorenna Evangelista; dos secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Dr. Adail Vale (Saúde), Elvis Andrade (Gabinete), Kaká Silveira (Administração), Isabela Rodrigues (Educação), Klícia Tavares (Cultura, Turismo, Desporto e Juventude), Francileide Costa (Finanças), Marcos Medeiros (Planejamento), Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente) e Elvis Andrade (Gabinete); e dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Chagas Cruz, Luara Fagundes, Carlinhos do Horizonte, Maristela Cardoso e Dener Pio; presidentes de associações rurais, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e população em geral.

A gestão municipal investiu R$ 125.899,45 em recursos próprios para realizar um sonho antigo das famílias que vivem na zona oeste. “Há quantos e quantos anos este era um desejo de todas as famílias que vivem na zona oeste do nosso município. Sonho que agora, através do nosso trabalho, deixa de ser sonho e passa a ser realidade.”, destacou Dr. Artur Vale.

A obra beneficia a comunidades de diversas localidades rurais como Chico Rêgo, Três Marias, Mororó e Rancho do Povo. “É mais um ato, uma iniciativa da nossa gestão que reforça que trabalhamos para atender a todos, o município como um todo, nas zonas urbana e rural, e que temos uma atenção especial com o homem e a mulher do campo.”, enfatizou o prefeito.

Dr. Artur Vale destacou ainda outros investimentos que estão em andamento na zona rural, incluindo o início do programa de corte de terra e os serviços de recuperação das estradas vicinais. “Já realizamos também a distribuição das sementes aos bancos de sementes numa parceria com o Emater. São apenas algumas ações para exemplificar o quanto temos trabalhado também na zona rural.”, reforçou.