Isolda informa sobre a construção de passarelas no complexo viário das Abolições para fevereiro

Em abril do ano passado, a deputada estadual Isolda Dantas (PT) solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a implantação de passarelas no Complexo Viário da Abolição, em Mossoró. A deputada seguiu na cobrança. E hoje, 06/02, divulgou em suas redes sociais que o DNIT garantiu o início das obras ainda neste mês de fevereiro.



Desde 2019, por meio de diálogos e requerimentos, Isolda luta junto ao DNIT pela colocação de passarelas no Complexo da Abolição, que faz um contorno sobre Mossoró. “A cidade não pode ser pensada só para os carros, existem motos, existem pedestres e não se pode ignorar a necessidade de mobilidade”, argumentou.



Em 2023 houve um acidente fatal em uma faixa de pedestre no complexo viário, o que provocou indignação na parlamentar. Na época, chegou a se manifestar sobre a necessidade urgente das passarelas, lamentando a vida perdida.



A deputada celebra a promessa do início das obras e afirma que seguirá acompanhando para que esta importante obra aconteça para salvar vidas.