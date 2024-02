Governo atende pedido de Cinthia e inicia tapa-buracos na RN 012 em Grossos

O Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DEER/RN) iniciou, nesta terça-feira (06), operação tapa-buraco em 18 quilômetros da RN-012. A ação vai da entrada de Grossos à localidade rural de Gangorra, divisa com o município de Tibau. Na manhã desta terça-feira a prefeita de Grossos Cinthia Sonale esteve na rodovia para acompanhar a operação. Segundo ela, trata-se de uma medida emergencial para atender às necessidades neste momento e afirmou que vai continuar cobrando o recapeamento total da RN-012.

Na manhã desta terça-feira a prefeita esteve na rodovia, ao lado do vice-prefeito Galego Caetano, para acompanhar a operação. Segundo ela, trata-se de uma medida emergencial para atender às necessidades, neste momento, de Grossos.





“Vamos ter uma programação de Carnaval muito boa e a expectativa é de que recebamos muitos turistas nesta época. Além disso, precisávamos mesmo de uma resposta do Governo do Estado, pois a própria governadora havia se comprometido em resolver a nossa situação”, disse a prefeita.



Cinthia Sonale afirmou que vai continuar insistindo no recapeamento total da RN-012, uma vez que é a principal via de acesso ao município, além de representar um pilar importante para a economia municipal.



“Sem dúvida alguma, nosso objetivo é a recuperação completa da RN -012 e não descansaremos enquanto não formos atendidos. Diariamente trafegam dezenas de pessoas por essa RN e várias famílias dependem, quase exclusivamente, do transporte de passageiros que é feito. Além, claro, de termos ainda o escoamento de sal que é produzido na nossa cidade”, disse a prefeita.