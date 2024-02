Aprovados no resultado preliminar da 2ª edição do "Jovem do Futuro” devem entregar documentação. A entrega dos documentos deve ser realizada até o dia 29 de fevereiro. A documentação deverá ser entregue nos Centros de Referência da Assistência Social (CRASs) Barrocas; Abolição IV; Alto de São Manoel; Redenção; Santo Antônio; Jardim das Palmeiras; Bom Jesus; Sumaré; Bom Jardim; Costa e Silva; Belo Horizonte; Quixabeirinha e Bom Pastor, além da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A Prefeitura de Mossoró convoca os candidatos aprovados no resultado preliminar do processo seletivo do programa "Jovem do Futuro” para a entrega de documentos comprobatórios, que acontece entre os dias 5 e 29 de fevereiro.

A documentação deverá ser entregue nos Centros de Referência da Assistência Social (CRASs) Barrocas; Abolição IV; Alto de São Manoel; Redenção; Santo Antônio; Jardim das Palmeiras; Bom Jesus; Sumaré; Bom Jardim; Costa e Silva; Belo Horizonte; Quixabeirinha e Bom Pastor, além da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc).

O edital completo com as informações e os nomes dos candidatos está disponível no Diário Oficial de Mossoró (DOM), publicado nesta segunda-feira (5), pelo link: https://dom.mossoro.rn.gov.br/dom/publicacao/1233.

O programa "Jovem do Futuro 2024" irá beneficiar mais 1.000 jovens, com ações desenvolvidas pelo Município para garantir aos adolescentes formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Cada estudante, ao participar do programa, receberá uma bolsa no valor de R$ 300 durante 4 meses.