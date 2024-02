Dr. Artur Vale recebe alunos do Cursinho Preparatório para o IFRN aprovados no Exame de Seleção 2024. O encontro aconteceu no Centro Administrativo e contou com a participação da secretaria municipal de Educação, Isabela Rodrigues; da Coordenadora do Cursinho, Lília Mara; dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara) e Maristela Cardoso; além de mães e pais dos aprovados. Na oportunidade, Dr. Artur Vale parabenizou os estudantes e todos que contribuem com a realização do Cursinho pelos resultados alcançados. O prefeito também fez a entrega de kits para os alunos.

Os estudantes destacaram a importância do Cursinho para a provação deles e agradeceram aos professores e pelo incentivo dado pela Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Os pais presentes reforçaram o discurso dos filhos.

Isabela Rodrigues exaltou o número histórico de alunos aprovados. No total, 28 estudantes que passaram pelo Cursinho, oriundos das redes municipal, estadual e privada, foram aprovados no Exame de Seleção do IFRN, sendo 25 na primeira chamada. O número representa cerca de metade dos participantes do Cursinho, que veria entre 55 e 65 alunos, e mais que de aprovados em relação a 2023, quando 9 alunos passaram no Exame do IFRN.

O Cursinho conta com aulas semanais e provas simuladas ministradas pelos professores Matheus Meneses e Débora Morais.