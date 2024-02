Canal do Santa Helena recebe ações do programa “Mossoró Limpa”

O mutirão consiste na retirada de lixo e entulhos que estejam obstruindo o fluxo da água, bem como na limpeza das margens do canal. Além disso, também são realizadas ações de conscientização junto à comunidade local, visando a preservação do meio ambiente e a manutenção do canal limpo. A iniciativa da Prefeitura é de extrema importância para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores da região, além de contribuir para a preservação do ecossistema.

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta quarta-feira (7) um mutirão de limpeza no canal do Santa Helena, região do bairro Santo Antônio. Essa ação tem como objetivo prevenir possíveis alagamentos na região. O mutirão consiste na retirada de lixo e entulhos que estejam obstruindo o fluxo da água, bem como na limpeza das margens do canal. Além disso, também são realizadas ações de conscientização junto à comunidade local, visando a preservação do meio ambiente e a manutenção do canal limpo.



“Estamos aqui com o programa ‘Mossoró Limpa’, todos os canais da cidade estão recebendo ações de limpeza, e chegou a vez do canal da comunidade Santa Helena. É um trabalho de qualidade com quatro retroescavadeiras, que vai dar uma melhor visibilidade e também evitar enchentes, beneficiando quem mora ao redor do canal”, destaca Miguel Rogério, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semurb).

Durante o mutirão, equipes qualificadas estão dedicadas a remover todo tipo de material indesejado que tenha se acumulado no canal, como embalagens plásticas, pneus, garrafas e outros detritos. Além disso, é feita a limpeza minuciosa das margens do canal, removendo mato, galhos e outros obstáculos que possam interferir na circulação adequada da água.



“A ajuda da população é muito importante no sentido de colocar o lixo no lixo, não colocar nas vielas, nos canais, reforça Miguel Rogério. “É extremamente importante essa participação. Isso dificulta o escoamento da água, é desagradável e tem o lado do ambiente, da sustentabilidade. Então, nós pedimos a contribuição e a ajuda da população para que não jogue lixo nos canais, nas ruas, avenidas. Jogue lixo no lixo. A Prefeitura segue avançando diariamente com limpeza em várias regiões da cidade de forma preventiva, não só aqui no Santa Helena, mas em outras regiões também, a Prefeitura está efetivamente todos os dias e todos os bairros estão sendo beneficiados. Ontem mesmo estávamos no conjunto Redenção fazendo a limpeza. São várias equipes trabalhando em diversas frentes”, concluiu o titular da Semurb.