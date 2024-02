Inscrições para concurso da Uern encerram-se nesta quinta-feira, 08

De acordo com o edital, os interessados devem se inscrever através do site do Idecan, banca organizadora do certame. Ao todo, serão 106 vagas previstas inicialmente. Destas 66 são para o cargo de docente e outras 40 para cargos técnicos de níveis superior e médio. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo: técnicos e instrutores de nível médio é R$ 120; advogados e técnicos de nível superior R$ 180; docentes R$ 250. As provas serão aplicadas no dia 21 de abril.

As inscrições para o concurso público para professores e técnico-administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) se encerram nesta quinta-feira (8). De acordo com o edital, os interessados devem se inscrever através do site do Idecan, banca organizadora do certame.

Ao todo, serão 106 vagas previstas inicialmente. Destas 66 são para o cargo de docente e outras 40 para cargos técnicos de níveis superior e médio.

Confira o Edital



O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo: técnicos e instrutores de nível médio é R$ 120; advogados e técnicos de nível superior R$ 180; docentes R$ 250.

As provas objetivas para os cargos de técnicos de nível médio e nível superior e as provas discursivas para o cargo de docente serão aplicadas no dia 21 de abril.

Os candidatos aprovados e classificados, poderão ser lotados, segundo adequação administrativa, em qualquer dos campi da Uern localizados em Mossoró, Natal, Caicó, Patu, Assú e Pau dos Ferros.