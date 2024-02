Prefeitura de Tibau realiza reunião com as forças de segurança que atuarão no carnaval 2024

A Prefeita Lidiane Marques esteve com representantes das instituições relacionadas à segurança, como conselheiros tutelares, bombeiros, polícia militar, polícia rodoviária federal e civil. O carnaval de Tibau contará com 60 policiais militares e seis viaturas, onze policiais da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Mossoró, com policiamento por motocicletas e carros 4x4. Uma guarnição do corpo de Bombeiros para atuar nas praias e nos eventos de carnaval, a Polícia Civil fará suas operações em período diurno, com um delegado e o Conselho Tutelar de Tibau informou que sua equipe estará presente nos eventos de carnaval.

Na manhã desta quarta-feira (07), aconteceu na sede da Prefeitura Municipal de Tibau, uma nova reunião com as forças estaduais e equipes de segurança, para discutir a organização das equipes, em relação ao Carnaval de Tibau de 2024.



A Prefeita Lidiane Marques esteve com representantes das instituições relacionadas à segurança, como conselheiros tutelares, bombeiros, polícia militar, polícia rodoviária federal e civil.



A representante do corpo de bombeiros, Tenente Coronel Márcia Martini, informou que será encaminhada uma equipe de guarnição para atuar nas praias e nos eventos de carnaval, sendo sete bombeiros durante o dia e cinco à noite.



Quanto às forças policiais presentes na reunião, foi informado pelo Subtenente Morais, que o 2º Batalhão de Polícia Militar decidiu enviar 60 policiais e seis viaturas para o evento. A 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Mossoró, decidiu enviar uma equipe de nove a onze policiais durante o dia e outra à noite, com policiamento por motocicletas e carros 4x4, segundo informações do Major PM Emerson Mendes.



A Polícia Civil fará suas operações em período diurno, com um delegado, um escrivão e três agentes, de acordo com a fala do escrivão Marcos Aurélio. O CIOSP da Polícia Militar também atuará nos eventos de carnaval, e a Polícia Militar Ambiental enviará uma viatura com três policiais. Já na BR 304, a Polícia Rodoviária Federal - PRF, atuará na fiscalização do trânsito e realizando abordagens com uma equipe de 20 policiais.



Além disso, o Conselho Tutelar de Tibau informou que sua equipe estará presente nos eventos de carnaval. A Prefeita Lidiane Marques informou que o evento contará com 50 seguranças privados e 26 câmeras de monitoramento, que estarão integradas com a Polícia Militar