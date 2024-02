MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 08/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

CAGED Mossoró foi quem mais gerou empregos no Rio Grande do Norte no ano de 2024; Prefeito Allyson Bezerra comemora

Matrículas on-line de alunos novatos com deficiência e vulnerabilidade seguem até esta quinta-feira, dia 8

Climatização chega a trigésima unidade de educação em Mossoró com os trabalhos concluídos na Escola Municipal Raimundo Fernandes, no bairro Santo Antônio

“Não é Não!”: Patrulha Maria da Penha reforça alerta sobre excessos no carnaval

Prefeituras de Mossoró, Governo do Estado e União discute meios para melhorar o apoio aos imigrantes venezuelanos em Mossoró

ESTADO

Petrobras investirá R$ 90 milhões em pesquisas para hidrogênio sustentável no Alto do Rodrigues-RN

Inscrições para concurso da UERN encerram-se nesta quinta-feira, dia 8

Restauração dos 8,4 km de acesso da BR 406 a Refinaria Clara Camarão, em Guamaré, está orçada em R$ 19,3 milhões; 3R Petroleum vai doar R$ 12 milhões

Projeto Porto Indústria verde é apresentado a investidores Suíços

Governadora Fátima se reúne com Ministério da Saúde para discutir estratégias de combate a Dengue no RN

POLÍCIA

Reclamando perdas salariais de 45%, Sindicato da Polícia Civil suspende diárias operacionais e convoca panelaço para esta quinta-feira em frente a Governadoria, em Natal

Polícia Civil ainda não prendeu o segundo envolvido no assassinato do cinegrafista Carlos Jubileu; o que foi preso e confessou o crime, teve prisão preventiva decretada pela Justiça

NACIONAL

Operação da PF mira Braga Neto, Heleno, Valdemar e outros aliados de Bolsonaro

Senado decide urgência para votar projeto de lei prevendo o fim de saída temporária de presos condenados

Superaquecimento global: 2024 teve o janeiro mais quente já registrado na Terra

Governo amplia isenção do Imposto de Renda para quem recebe até 2 salários mínimos

ENTREVISTA

E hoje vamos conversar com secretário Municipal da Fazenda em Mossoró, o auditor fiscal Edilson de Oliveira Bezerra Júnior, sobre IPTU. Como é elaborado o valor que o cidadão deve pagar o IPTU de sua casa e até quando pode ser pago com desconto de 25%? Em que o IPTU arrecadado pode ser usado no município? E você, caro ouvinte, pode tirar suas dúvidas enviando perguntas para o WhatsApp 84 9 9948 9337

Bom dia, Secretário Edilson Junior