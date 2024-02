“A partir de hoje o RN e Natal começam a entrar em ritmo de carnaval”, diz Ubaldo Fernandes. O deputado convocou a população para participar das festividades carnavalescas, que ocorrem a partir de hoje em todo o Estado, destacando a abertura oficial do carnaval de Natal, que acontece no largo do Ateneu, com o Baile da Cidade, no bairro Petrópolis. O pronunciamento foi feito durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (8).

“A partir de hoje o RN e Natal começam a entrar em ritmo de carnaval. Uma ótima oportunidade para que os natalenses prestigiem essa grande festa”, disse.

O parlamentar ressaltou o crescimento da festa no Estado e a sua importância para o turismo e a economia do Estado. “Nosso Estado se destaca como um bom destino para quem quer apreciar o carnaval, seja na capital ou no interior. Cidades como Natal, Macau, Caicó, Apodi têm sua economia transformada nesse período com hotéis lotados, comércio aquecido, incrementando o turismo e consequentemente a economia”, comemorou.

Por último, Ubaldo Fernandes ressaltou a importância dos blocos carnavalescos tais como Balanço do Morro, Em cima da Hora, Malandro do Samba e Acadêmicos do Morro que se destacam e crescem a cada ano mantendo a cultura carnavalesca viva. “Quero parabenizar todos que fazem essas escolas, que trabalham o ano todo para em um único dia abrilhantarem o carnaval da nossa cidade. Desejar ao natalense e ao povo potiguar um ótimo carnaval”, finalizou.