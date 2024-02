“Esse é o estado da água que chega nas torneiras”, relatam moradores do distrito de Santo Antônio. O distrito está localizado no município de Severiano Melo, na região oeste do Rio Grande do Norte. O registro foi enviado à reportagem do MOSSORÓ HOJE nesta sexta-feira (9). Os moradores afirmam que a água fornecida pela Caern e que chega às torneiras é barrenta e completamente imprópria para consumo. “A água que é pra gente lavar roupa, tomar banho, até muita gente para fazer comida e é até água que se bebe, a água que vem da barragem. É a água que sai sempre aqui na minha casa”, relatou Leônia Guerra.

FOTO: CEDIDA