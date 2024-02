Base do SAMU no litoral terá funcionamento durante o Carnaval

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) seguirá operando no litoral da Costa Branca potiguar durante os dias de folia carnavalesca. O funcionamento do serviço no período de veraneio é fruto de parceria entre os municípios de Mossoró, Grossos e Tibau, local onde está instalada a base do SAMU.



A parceria entre os três municípios acontece pelo segundo ano consecutivo. A iniciativa garante maior assistência em saúde e segurança dos turistas que frequentam cidades e praias da região. Grande parte dos turistas é composta por mossoroenses que aproveitam o período de Carnaval para descanso e lazer.



A base do SAMU está instalada na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, em Tibau. O funcionamento ocorre a partir 19h da sexta-feira e neste Carnaval ficará disponível até o dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas.



Desde o início de seu funcionamento, em 22 de dezembro, a base do SAMU no litoral registrou 10 ocorrências. O balanço preliminar aponta tranquilidade, sendo visto como positivo pela direção do serviço em Mossoró, que orienta à população a curtir o Carnaval com responsabilidade e caso seja necessário dispõe da assistência em saúde.



O número de telefone do SAMU no litoral é o (84) 98639-4995.