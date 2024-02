Inscrições no concurso público da UERN são prorrogadas até 6 de março. A informação foi publicada na edição desta sexta-feira (9) do Diário Oficial do Estado. O documento também traz outros aditivos com retificações no edital. Os interessados devem se inscrever por meio do site da Idecan, banca realizadora do concurso; confira os aditivos e alterações no edital.

O Diário Oficial do Estado (DOE) e o Jornal Oficial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Jouern/Fuern) trouxeram na edição desta sexta-feira (9), os aditivos aos editais do Concurso Público que está sendo realizado e coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, juntamente com a Comissão Central de Concurso – CCC – Uern.

Os aditivos trazem retificações, bem como a prorrogação das inscrições até o dia 06 de março. As inscrições devem ser feitas no site do IDECAN, no endereço: www.idecan.org.br e a taxa deve ser paga até 07 de março. A publicação da lista preliminar de inscritos está prevista para ser divulgada no dia 20 de março.

De acordo o cronograma, as provas objetivas para os cargos de Técnicos de nível médio e Nível superior, para Advogado, Instrutor Musical, Instrutor de Libras e as provas discursivas para o cargo de Docente serão aplicadas no dia 21 de abril.

Os candidatos aprovados e classificados, dentro e além do número de vagas efetivamente disponibilizadas, poderão ser lotados, segundo adequação administrativa, em qualquer dos Campi da UERN localizados nas cidades de Mossoró, Natal, Caicó, Patu, Assú e Pau dos Ferros.

Valor das inscrições:

R$ 250,00 – Para cargos do Magistério

R$ 180,00 – Para cargos de Nível Superior

R$ 120,00 – Para cargos de Nível Médio

Veja os aditivos:

CONCURSO – MAGISTÉRIO

Aditivo ao Edital

Aditivo de Prorrogação

Edital

CONCURSO – TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO

Aditivo ao Edital

Aditivo de Prorrogação

Edital

CONCURSO – INSTRUTOR E INTÉRPRETE (AGENTE TÉCNICO INSTRUTOR DE LÍNGUA DE SINAIS; TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS; E INSTRUTOR MUSICAL)

Aditivo ao Edital

Aditivo de Prorrogação

Edital

CONCURSO PARA TÉCNICO – ADVOGADO

Aditivo ao Edital

Aditivo de Prorrogação

Edital