Rajada de vento deixa mais de 10 mil residências sem energia em Mossoró-RN

Além de derrubar postes e arvores na redes elétrica, o vento forte com chuva arrancou a placa do Assai Atacarejo, na região dos Abolições, as tendas do estacionamento do Partage Shopping, o teto do Estádio Nogueirão no bairro Nova Betância, também de um posto de combustível na região do Grande Alto São Manoel. Na reportagem, o meteorologista Alciomar Araújo Lopes explica o que ocasionou a chuva com a rajada de vento.

Uma forte rajada de vento durante chuva na tarde deste sábado, 10, em Mossoró-RN, arrancou a placa do Assai Atacarejo, várias árvores, as tendas do estacionamento do Partage Shopping, o teto do Estádio Nogueirão, também de um posto de combustível e até derrubou postes, deixando pelo menos 10 mil residências sem energia por cerca de duas horas.

Confere as notas da Prefeitura de Mossoró e da COSERN.

NOTA

A Prefeitura Municipal de Mossoró informa que o temporal ocorrido no Município na tarde deste sábado (10), provocou danos materiais em estruturas na cidade.

Durante o temporal, parte da cobertura do estacionamento do shopping da cidade caiu. A cobertura de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-110 e uma placa de identificação de um atacarejo, na BR-304, também foram atingidos e caíram.

A cobertura do Estádio Manoel Leonardo Nogueira também cedeu. Em todos os casos ninguém ficou ferido. A Secretaria Municipal de Esporte e Juventude acionou os órgãos competentes para isolamento da área. Todas as medidas de segurança estão sendo adotadas.

O Coordenador de Meteorologia da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) e representante da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) em Mossoró, Alciomar Araújo Lopes, explicou que o temporal ocorrido na tarde de hoje foi provocado por uma mudança inesperada do fenômeno Dipolo, a presença do fenômeno El Niño, a alta temperatura e umidade e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com formação de Cumulonimbus - grandes nuvens que produzem chuva intensa, raios e tempestades.

Conforme o pluviômetro instalado na Seadru, entre o dia de ontem (09), até o início da manhã de hoje foram registrados 61,2 milímetros de chuva.

A Defesa Civil de Mossoró reforça que em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de emergência, acione os seguintes contatos:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Samu: 192

Mossoró-RN, 10 de fevereiro de 2024

Prefeitura Municipal de Mossoró

NOTA

OCORRÊNCIAS EM MOSSORÓ

A Neoenergia Cosern informa que mobilizou todo o seu contingente na região para reestabelecer, o mais rápido possível, as interrupções no fornecimento de energia provocadas pelas fortes chuvas e ventos registrados em Mossoró na tarde deste sábado (10).

As chuvas e os ventos fortes provocaram a queda de postes e cabos em alguns pontos e interromperam o serviço às 16h26 para cerca de 10 mil clientes nos bairros de Boa Vista, Nova Betânia, Belo Horizonte, Lagoa do Mato, Alto da Conceição, Bela Vista, Santa Delmira e Monsenhor Américo e nas comunidades rurais de Riacho Grande, Jucuri e Pedra Branca.

A distribuidora ressalta que está empenhada no reestabelecimento do serviço o mais rápido possível, respeitando as regras de segurança para seus colaboradores e a população.

ASSESSORIA DE IMPRENSA DA NEOENERGIA COSERN