MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Chuva com forte Rajada de vento deixa mais de 10 mil residências sem energia em Mossoró-RN

Obras de drenagem e manutenção e limpeza na rede garantem rápido escoamento das águas das chuvas em Mossoró

Prefeito Allyson recepcionará novo bispo Dom Francisco Sales no Palácio da Resistência dia 17; atos de posse do novo bispo começam neste dia 16

Com 6.923 novas vagas de trabalho, Mossoró lidera geração de empregos no RN em 2023

24ª edição da Festa do Bode será realizada de 8 a 11 de agosto em Mossoró

Prefeitura atende recomendação da Uern, Fecomércio e CDL e garante economia de 1,5 milhão para o MCJ

ESTADO

Mossoroense se dividiu com os Carnavais em Apodi, Tibau, Grossos, Areia Branca e Aracati; quem buscou tranquilidade, teve Martins e Portalegre como opção

Número de casos de dengue no RN em 2024 já supera 2023 em 80% e Sesap inaugura sala de situação para acompanhar casos no estado

Inscrições no concurso público da UERN são prorrogadas até 6 de março

POLÍCIA

Governadora e auxiliares comemoram resultado positivo da Operação Carnaval, que mobilizou mais de 3.200 agentes de segurança num investimento de 5 milhões em diárias operacionais

Idoso de 75 anos morre após bater a cabeça na entrada do bairro nova Mossoró

Ataque à tiros deixa um morto e três baleados em Caraúbas-RN

NACIONAL

Presidente da Petrobras fecha acordos em Abu Dhabi para retomar a produção na Refinaria Rlam, da Bahia ainda no primeiro semestre de 2024

PF usou registros do Alvorada e de celulares para confirmar relato de Cid sobre minuta do golpe

Dizendo que é para se defender, Bolsonaro convoca manifestação “pacífica” no dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo

Mocidade Alegre é campeã do carnaval de São Paulo em 2024 e apuração define hoje a campeã do carnaval do Rio de Janeiro