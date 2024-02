MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 16/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Em Mossoró, secretário Nacional de Políticas Penais disse: “É muito provável que os procedimentos de segurança não foram empregados como deveriam”

Em Brasília: Ministro Lewandowski diz que presos fugiram pela luminária da cela e depois usaram um alicate para cortar o arame farpado e pular o muro da Penitenciária Federal

Ainda em entrevista na noite desta quinta-feira, ministro Lewandowski disse que os fugitivos devem estar escondidos numa região de até 15 km do Presídio

Conheça o interventor da Penitenciária Federal de Mossoró-RN

Fuga de presos em penitenciária federal de Mossoró foi filmada, diz juiz corregedor

Novo bispo de Mossoró inicia às 8h horas desta sexta-feira caminhada com destino a Mossoró

Prefeito Allyson fiscaliza andamento de obras do Memorial Covid-19 em Mossoró nesta quinta e nesta sexta vai a Construção da Praça do Promorar

Prefeitura conclui limpeza no canal do Santa Helena e amplia as frentes de trabalho para desobstruir galerias e bocas de lobo no Centro de Mossoró

Prefeitos de Apodi, Tibau e Grossos comemoram resultado do Carnaval e agradecem as estruturas de segurança, saúde e ao público em geral

RN recebe 45 mil doses de vacina contra Dengue que serão distribuídas para 19 municípios potiguares

3R Petroleum aumenta preço do diesel em R$ 0,10 e gasolina R$ 0,33 na Refinaria Clara Camarão

Deputado José Dias questiona o Governo por ter liberado R$ 5 milhões para garantir a segurança no Carnaval

Inmet emite alerta de perigo por causa de chuvas intensas em todas as regiões do RN

RN apresenta redução de 57% no número de mortes violentas durante o Carnaval

Operação Carnaval: Rodovias federais tiveram registro de 24 acidentes e uma morte durante Carnaval no RN