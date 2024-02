Fugitivos fazem família refém, pedem comida, olham as redes sociais e fogem com celulares

A invasão da residência aconteceu por volta das 20 horas desta sexta-feira, na comunidade de Riacho Grande, cerca de 2km da Penitenciária Federal de Mossoró, de onde fugiram na madrugada de quarta-feira, 14, de forma misteriosa. Com a informação, as buscas na região foram intensificadas, com apoio aereo, câes farejadores e dezenas de viaturas circulando na região.

Na noite de sexta-feira, 16, uma família da comunidade de Riacho Grande, em Mossoró, foi mantida refém por quatro horas pelos fugitivos Rogério da Silva Mendonça, 36 anos, também conhecido como Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, apelidado de Tatu. Os criminosos obrigaram a família a preparar comida, usaram as redes sociais e fugiram levando dois celulares.

A invasão ocorreu por volta das 20h, enquanto buscas estavam em andamento nas proximidades da área urbana de Mossoró, especificamente nos bairros Abolição IV e V. Buscas também estavam sendo realizadas nas estradas carroçáveis e comunidades ao redor da Serra Mossoró, localizada a cerca de 15 km da área urbana.

A residência invadida está localizada perto da Penitenciária Federal, de onde os dois fugiram na madrugada de quarta-feira, 14. Após uma fuga misteriosa do Presídio de Segurança Máxima, eles se dirigiram ao norte da penitenciária, chegando à região da Serra Mossoró. Lá, invadiram uma casa, pegaram comida e três conjuntos de roupas. Os proprietários não estavam em casa no momento.

Com o conhecimento da situação, mais de 300 membros das forças de segurança estaduais e federais, equipados com drones, helicópteros, cães farejadores e dezenas de viaturas, cercaram a região, que é de mata fechada nesta época do ano. As famílias que vivem nesta área rural, distribuídas em várias pequenas comunidades, foram alertadas sobre a presença dos fugitivos.

Na sexta-feira, 16, o Ministério da Justiça enviou mais 25 membros da Força de Elite da Polícia Federal e da Rodoviária Federal em um jato da Polícia Federal. Eles pousaram em Aracati-CE e se deslocaram para Mossoró, onde se juntarão às forças no sábado para localizar os fugitivos. Eles afirmaram que a operação só terminará quando os dois forem recapturados.

No sábado, os proprietários da casa invadida na sexta-feira à noite relataram às autoridades que Tatu e Martelo se identificaram como fugitivos do Presídio Federal ao chegarem à residência, simulando estarem armados para render as famílias. Eles estavam usando calças azuis, parte do uniforme dos detentos do Sistema Penal Federal.

Após serem informados, a Polícia Federal foi ao local para realizar perícias, interrogar as vítimas e determinar o perímetro de busca na região de mata, que se estende entre a RN 015 e a Serra Mossoró. Qualquer informação sobre os fugitivos deve ser imediatamente repassada para os números 190 ou 181.