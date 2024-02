Choque frontal entre dois carros de passeio deixa quatro mortos na BR 405

Veículo de passeio invade a contramão, bate de frente em outro e deixa quatro mortos na BR 405. A tragédia aconteceu no final da tarde deste domingo, 18, quando chovia fino, após a comunidade de Jucuri, território do município de Governador Dix Sept Rosado–RN.

Faleceram:





William Leocádio da Silva, de 56 anos

Maycon Douglas de Assis Santos, de 28 anos

Leurimar soares

Lara Raquel Queiroz de Oliveira, de 23 anos

Todos residentes em Mossoró.

Segundo o narrado no local, William Leocádio da Silva estava no volante do Voyage, trafegando no sentido Mossoró/Apodi, quando teria invadido a contramão e se chocado de frente com o Gol, dirigido por Maycon Douglas de Assis Santos, de 28 anos, trafegando no sentido contrário.

William estava só no Voyage. No Gol estava Maycon, Leurimar e Lara.

O Corpo de Bombeiros foi acionada ao local com a resgate: Informaram: “Apesar de uma força tarefa, entre as guarnições de Resgate e Salvamento de Mossoró e Apodi, ser montada para agilizar o atendimento e retirada das vítimas presas às ferragens, infelizmente, todos foram a óbito”, descreve o Instagram do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal informou:

Em Governador Dix Sept Rosado/RN, no Km 33 da BR 405, aproximadamente às 17h00 do dia 18/02/2024, ocorreu um acidente, a princípio colisão frontal, com 4 vítimas mortas. SAMU, Corpo de Bombeiros e PRF no local, aguardando a Polícia Civil e o ITEP.

OBS.: O local não dispõe de sinal de celular nem rádio digital, o que dificulta a obtenção de informações detalhadas. As informações serão atualizadas tão logo disponíveis.

PRF/RN