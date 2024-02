Ganhadores do primeiro “Nota Mossoró” de 2024 recebem os prêmios. A entrega das premiações aconteceu na noite desta segunda-feira (19), em solenidade no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania. O “Nota Mossoró” tem como objetivo conscientizar a população quanto à importância econômica dos tributos e sua função, além de incentivar as pessoas a solicitarem nota fiscal na contratação de serviços, fomentando a economia local. Ao todo, foram entregues mais de 25 mil em prêmios; entenda o programa e saiba como aderir.

A Prefeitura de Mossoró realizou na noite desta segunda-feira (19), em solenidade no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, a entrega dos prêmios referentes ao quinto sorteio do programa “Nota Mossoró”.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população quanto à importância econômica dos tributos e sua função, além de incentivar as pessoas a solicitarem nota fiscal na contratação de serviços, fomentando a economia local.

Este foi o primeiro sorteio do ano de 2024, totalizando mais de R$ 25 mil em prêmios, contemplando cinco contribuintes, como Antônio Rodrigues Carneiro, o grande vencedor do valor de R$ 10 mil. Ele foi representado na cerimônia de entrega pelo seu pai, Vicente Rodrigues.

“É muito gratificante. Eu, enquanto pai, me sinto muito feliz. Para ganhar, primeiro tem que se cadastrar no programa. Depois, qualquer serviço que for fazer, peça para incluir o CPF na nota. A sorte chega”, disse.

Quem levou para a casa o prêmio de R$ 5 mil foi Bruna Nayara do Monte Braz. “Fiquei bem feliz com a premiação. Eu não esperava. Recebi a notícia enquanto estava trabalhando. Acho muito importante esse tipo de programa”, pontuou a jovem.

André Felipe Nogueira foi contemplado com um dos prêmios de R$ 3,5 mil, assim como Talison Layala Praxedes de Lima e Francisco Gerson Nogueira de Medeiros.

“Foi surpresa receber essa notícia. A gente adquiriu um serviço na área da saúde. Esse programa é muito importante, porque faz o cidadão buscar os seus direitos, de colocar o CPF na nota, incentiva o cidadão e toda a cadeia que envolve desde o prestador de serviço até o contribuinte. Todo mundo sai ganhando”, frisou Talison.

Secretário municipal da Fazenda, Edilson Júnior destaca a importância da iniciativa promovida pela Prefeitura de Mossoró e as expectativas para 2024.

“Teremos seis sorteios do ‘Nota Mossoró’ este ano. É um programa de cidadania fiscal e sobretudo de incentivo ao consumo da prestação de serviços em nossa cidade. A cada sorteio, a cada nova premiação, mais gente adere ao programa, mais gente participa. Temos, inclusive, a entrega de um prêmio simbólico também aos empresários que emitem a nota fiscal, de onde saem os ganhadores”.

Conforme destacou o secretário Edilson Júnior, nesta edição da premiação foram entregues troféus aos representantes das empresas que originaram os vencedores do quinto sorteio do “Nota Mossoró”. Deane Alves, da Clínica Angioped, esteve presente e ressaltou a alegria do momento.

“Nós que fazemos a Angioped ficamos felizes em contribuir com o município, como também felizes pela participação dos nossos clientes, que estão ganhando com essa parceria também. Quem faz a consulta lá, a gente sempre já pergunta: ‘quer a nota?’. É quase um clichê já”, pontuou Deane.

O próximo sorteio do “Nota Mossoró” acontecerá dia 20 de março. O cadastro no programa pode ser feito através do endereço eletrônico nota.mossoro.rn.gov.br, de forma rápida e fácil. Só é preciso se cadastrar uma vez.

A cada R$ 30 gastos em serviços, o contribuinte, com a nota fiscal, ganha um cupom para concorrer à premiação, cupom que é automaticamente computado no sistema e que possui o número que será sorteado pela Loteria Federal.