Prefeita Cinthia Sonale anuncia turma de ensino integral em Grossos

A prefeita Cinthia Sonale determinou que a Secretaria Municipal de Educação priorizasse a abertura de uma turma de ensino integral na Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus. A medida decorre da necessidade de expandir a rede pública de ensino, seguindo as diretrizes educacionais em discussão no âmbito nacional. Inicialmente, segundo a prefeita, uma turma do 9º ano será aberta.

“Grossos não pode ficar distante dos avanços que norteiam o processo educacional. Neste primeiro momento, a Prefeitura vai arcar com todas as despesas e melhorar a estrutura do colégio para que os alunos do ensino integral possam passar o dia na escola”, comentou a prefeita.

A decisão da prefeita Cinthia Sonale apresenta um novo olhar para a educação municipal. Os alunos contemplados com a primeira turma do ensino integral passarão o dia na Escola Sagrado Coração de Jesus e terão acesso ao conteúdo que faz parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, no contraturno, participarão de oficinas e aulas de reforço.

A prefeita frisa que, a depender de como essa primeira turma do ensino integral apresente resultados, a ideia é ampliar a oferta para outras séries e disse que, em um futuro próximo, vai ser preciso construir uma nova escola para acomodar o novo sistema educacional. “Vamos trabalhar para que possamos ter uma escola modelo. A gente sabe que a educação é a base da sociedade e todo investimento que for feito será pelo futuro da própria sociedade”, afirmou a prefeita.