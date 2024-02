Prefeitura convoca 222 professores e técnicos do Processo Seletivo Simplificado em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta segunda-feira (19) a primeira convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) regido pelo edital nº 001/2023. A relação dos 222 convocados, entre professores e supervisores escolares, está disponível no Diário Oficial de Mossoró (DOM), a partir da página 3.

Estão sendo convocados 205 professores, que irão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Língua Portuguesa, Artes, Ciências, Educação Física, Língua Inglesa, Ensino Religioso, Geografia e História, além de 17 supervisores escolares. Confira AQUI a lista de convocados.

Os candidatos devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro, no expediente aberto ao público das 7h às 17h, até a quinta-feira, 22 de fevereiro, para comprovarem habilitação e entregarem a documentação para a contratação temporária. A relação completa dos documentos também está disponível no DOM, na página 5. Confira também AQUI.

A partir da data da entrega da documentação completa, e não havendo vedações para a contratação, convocado o candidato a se apresentar, o prazo para início do exercício do servidor será imediato. O candidato que não se apresentar para assinatura do contrato, no prazo de 24h após o contato que será realizado por telefone, está automaticamente eliminado.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) lembra que os contratos preenchem vagas emergenciais e provisórias, decorrentes de processos diversos, como licenças e afastamentos temporárias.

“Importante lembrar que seguimos também com o cronograma do concurso público que preencherá vagas efetivas no quadro de pessoa da SME, com oportunidades, inclusive, para professores do Atendimento Educacional Especializado e profissionais de apoio à Educação Inclusiva. As provas do certame serão aplicadas no dia 7 de abril”, pontuou o secretário municipal de Educação, professor Marcos Oliveira.