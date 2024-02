Inmet publica alerta de chuvas intensas para todo Rio Grande do Norte

Os alertas são válidos até às 10h desta quinta-feira (22). A legenda amarela aponta perigo potencial, o menor grau de severidade do Inmet. No total, foram listados 167 municípios do RN que estão sob alerta de chuvas 20 a 30mm, podendo chegar a 50mm. Na legenda laranja, estão 123 cidades, incluindo Mossoró, sob alerta de perigo, o grau médio de severidade do Instituto. As chuvas devem ficar entre 30 a 60mm, podendo alcançar 10mm.