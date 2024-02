Emenda de R$ 8 milhões destinada por Styvenson será usada na construção do Hospital da Liga Mossoroense. O valor já foi depositado no fundo municipal de saúde da Prefeitura de Mossoró. Agora, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer deverá apresentar um plano de trabalho para que os R$ 8 milhões sejam liberados, para dar início às obras. O Hospital da Liga será construído no local onde já funcionou o Hospital Duarte Filho. A unidade, que será referência no tratamento contra o câncer no interior do RN, será composta por 120 leitos para pacientes adulto e infantil.