PRF prende um homem e apreende um revólver, droga e aparelhos de celular sem nota em Mossoró

A prisão e as apreensões aconteceram em duas ocorrências distintas, registradas na noite da terça-feira (20). O primeiro aconteceu no km 25 da BR 304, quando os agentes apreenderam 57 aparelhos de telefone celular. A mercadoria estava sendo transportada em uma Hilux; Ainda na mesma noite, no km 46 da BR 110, os policiais prenderam um homem de 28 anos, portando um revólver calibre 38 com seis munições e 0.1g de substância análoga à cocaína.