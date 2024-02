Deputados definem composição das comissões permanentes da ALRN

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (22), que foi definida a composição das Comissões Permanentes da Casa.



As Comissões são organismos instituídos pelo Poder Legislativo Estadual, compostos de número restrito de membros, encarregados de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres, além de cumprir outras atribuições indicadas na Constituição, Lei Orgânica ou Regimento Interno.



“Agradeço a todos os deputados que de forma democrática sentaram à mesa e chegaram a um denominador comum sobre as Comissões Permanentes desta Casa. Logo após a publicação, os membros das comissões já podem reunir-se e eleger, em eleição direta, os presidentes e vices de cada Comissão”, disse Ezequiel Ferreira.



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR):



TITULARES:

HERMANO MORAIS

ISOLDA DANTAS

UBALDO FERNANDES

GALENO TORQUATO

ADJUTO DIAS

KLEBER RODRIGUES

GEORGE SOARES



SUPLENTES:

EUDIANE MACEDO

FRANCISCO DO PT

DR. BERNARDO

TEREZINHA MAIA

NEILTON DIÓGENES

DIVANEIDE BASÍLIO

DR. KERGINALDO



COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO (CFF):



TITULARES:

TOMBA FARIAS

FRANCISCO DO PT

JOSÉ DIAS

CORONEL AZEVEDO

LUIZ EDUARDO

NELTER QUEIROZ

NEILTON DIÓGENES



SUPLENTES:

DR. KERGINALDO

DIVANEIDE BASÍLIO

GALENO TORQUATO

CRISTIANE DANTAS

TAVEIRA JÚNIOR

DR. BERNARDO

KLEBER RODRIGUES



COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRABALHO E SEGURANÇA PÚBLICA (CASPTSP):



TITULARES:

CRISTIANE DANTAS

ISOLDA DANTAS

GUSTAVO CARVALHO

TAVEIRA JÚNIOR

CORONEL AZEVEDO



SUPLENTES:

LUIZ EDUARDO

DIVANEIDE BASÍLIO

TOMBA FARIAS

IVANILSON OLIVEIRA

NELTER QUEIROZ



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO (CECTDSMAT):



TITULARES:

FRANCISO DO PT

DIVANEIDE BASÍLIO

ADJUTO DIAS

EUDIANE MACEDO

LUIZ EDUARDO



SUPLENTES:

ISOLDA DANTAS

HERMANO MORAIS

TEREZINHA MAIA

GEORGE SOARES

CRISTIANE DANTAS



COMISSÃO DE SAÚDE (CS):



TITULARES:

GALENO TORQUATO

DR. BERNARDO

TEREZINHA MAIA

DR. KERGINALDO

CRISTIANE DANTAS



SUPLENTES:

GUSTAVO CARVALHO

KLEBER RODRIGUES

CORONEL AZEVEDO

IVANILSON OLIVEIRA

LUIZ EDUARDO



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA (CDCDHC):



TITULARES:

DIVANEIDE BASÍLIO

TEREZINHA MAIA

UBALDO FERNANDES



SUPLENTES:

ISOLDA DANTAS

ADJUTO DIAS

HERMANO MORAIS