Contribuintes de Tibau tem até 28 de fevereiro para pagar o IPTU 2024 com desconto

O pagamento pode ser feito online através do Portal da Prefeitura, através da aba “Portal do Contribuinte”. Mas também presencialmente, na sala da Secretaria Municipal de Tributação ou também, via WhatsApp pelo número (84) 98612-0004. O primeiro vencimento é para o dia 28 de fevereiro de 2024, e os contribuintes que efetuarem o pagamento até está data, terão acesso ao desconto de 25% no valor.

A Prefeitura de Tibau, através da Secretaria de Tributação, anuncia que o pagamento referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU de 2024.



A receita proveniente do imposto sobre a propriedade imobiliária é uma das principais fontes da cidade e garante o funcionamento das atividades de educação e saúde, bem como a realização de obras para a população e serviços de limpeza urbana em Tibau.