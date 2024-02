500 residências ficam sem energia após furto de fios na zona rural de Grossos

Os criminosos furtaram quatro vãos de cabos, totalizando aproximadamente 550 metros, da rede de média tensão que atende a localidade. Este ato de vandalismo causou uma interrupção significativa no fornecimento de energia. Por meio de manobras técnicas, a Neoenergia Cosern conseguiu normalizar o fornecimento às 5h50. A empresa agora está procedendo com a abertura de um boletim de ocorrência e compartilhando as informações com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).